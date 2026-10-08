Maltepe'de çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüsü çıktı: Ev üstümüze mi basıyor yoksa!

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın giriş katındaki dükkan kiracısı kadının, nisan ayında duvarlarda oluşan çatlaklardan endişe duyarak videoya kaydettiği ve komşularıyla paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının, çatlakları göstererek, "Korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Ev üstümüze mi basıyor yoksa!" demesi dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın giriş katındaki dükkan kiracısının nisan ayında çektiği video ortaya çıktı. Binadaki çatlaklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇATLAKLARIN VİDEOSUNU ÇEKİP KOMŞULARINA ATTI

Çöken binanın giriş katında bulunan dükkanın kiracısı Fatma Kaya'nın, binada oluşan çatlakları nisan ayında görüntüleyerek komşularıyla paylaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Maltepede çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüsü çıktı: Ev üstümüze mi basıyor yoksa!

"EV ÜSTÜMÜZE Mİ BASIYOR YOKSA"

Nisan ayında çekilen görüntülerde Kaya'nın, çatlakları göstererek, "Korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Ev üstümüze mi basıyor yoksa!" demesi dikkatlerden kaçmadı.

EŞİM, "KOLONLAR ARTIK GİTMİŞ, ÇIKALIM BURADAN" DEMİŞTİ

Bina sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda anlaşamadıklarını ve binanın bu nedenle yıkım sürecine giremediğine dikkat çeken Fatma Kaya, "Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki. Ben ufak paketleri kargo yapıyorum, o kadar. Burası zaten yıkılacaktı. Biz gelirken de eskiydi. Hatta alt katta pimapen deposu var. Oranın kolonlarını eşim görmüştü. Dedi ki, 'Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.' Bütün malım mülküm enkazın altında kaldı." dedi.

Maltepede çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüsü çıktı: Ev üstümüze mi basıyor yoksa!

"MÜTEAHHİTLERLE KONUŞUYORLARDI AMA ANLAŞAMADILAR"

Kaya, "Telefon geldi komşumuzdan, sabah 06.00'da. Selma abla Trabzon'a gitti iki gün önce, onun çocukları var şu an. Bir de bacağı kesik bir tane amca var enkazın altında şu anda. Ben burada dükkan kiracısıyım. Benim böyle bir yetkim yok ama ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Müteahhitlerle konuşuyorlardı ama bir araya gelip de karar verilmesi maalesef ki olmadı. Ben kızıma video attım 13 Nisan'da, 'Çatlaklar oluştu' dedim. Zaten biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için burada uyguna kaldık." ifadelerini kullandı.

Maltepe'de çöken binanın nisan ayında çekilen görüntüsü çıktı: Ev üstümüze mi basıyor yoksa!

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 11 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Göçük altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan resmi açıklamada Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapıldığı ve zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Ancak yapılan bazı açıklamalarda binada kaçak kat bulunduğu iddia edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Maltepe Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMaltepe

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala