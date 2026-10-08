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İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor

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İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor
Başlık Resmiİstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor

İstanbul Valiliği, Maltepe’de çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Enkazdan 11 kişi çıkarılırken 2 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi için çalışmalar sürüyor. Çevredeki 3 bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, 44 kişinin otellere yerleştirildiği bildirildi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İstanbul Valiliği, Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme sonrası yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerinin çalışmaları kapsamında şu ana kadar enkaz altından toplam 11 kişinin çıkarıldığı belirtildi. Bu kişilerden 1’inin olay yerinde, 1’inin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor
Başlık Resmiİstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede bulunan 12 numaralı binada 5 mesken, 1 iş yeri ve 13 vatandaş; 25 numaralı binada 5 mesken, 1 iş yeri ve 12 vatandaş; 27 numaralı binada ise 10 mesken, 4 iş yeri ve 30 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaş tahliye edilmiş oldu.

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor
Başlık Resmiİstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor

MAĞDUR VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer rezerve edildi. Çöken binadan 8 kişi, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin barınması sağlandı.

Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek veriliyor.

Afet Beslenme Grubu tarafından ise Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlara beslenme hizmeti sağlanıyor.

ENKAZDA TAHKİM ÇALIŞMASI YAPILDI

Binanın yan yatma ve çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkim çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Enkaza müdahale çalışmalarına gönüllü olarak gelen hidrolik yıkım makası yardımıyla arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor
Başlık Resmiİstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi! Maltepe'deki göçükte 3 kişi aranıyor

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP DESTEK VERİYOR

Arama ve kurtarma faaliyetlerine İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekipleri katılıyor.

Çalışmalarda toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 görev yapıyor.

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