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Maltepe'de çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken 'kolon kesme' iddiası

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken, alt kattaki atölyenin tadilat öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Atölye sahibi ise ifadesinde "Kolon kesme yok. Biz binayı güçlendirdik" dedi.

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İstanbul Maltepe'de bu sabah 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralı kurtarıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi. Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası
Başlık ResmiMaltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası

3 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ SÜRÜYOR

Binanın enkazı altında kaldığı belirlenen 3 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor. Binanın yükünü azaltmak için kontrollü olarak binanın üst kısmında yıkıma başlandı.

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Öte yandan binada kolon kesme iddiaları dile getirilirken, alt kattaki atölyenin sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Kolon kesme iddialarını reddeden şahıs, "Biz güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası
Başlık ResmiMaltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası

Harabe şekildeki atölyeye tadilat yapılırken, dükkanın öncesi - sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası
Başlık ResmiMaltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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