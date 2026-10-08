Maltepe'de çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken 'kolon kesme' iddiası

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken, alt kattaki atölyenin tadilat öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Atölye sahibi ise ifadesinde "Kolon kesme yok. Biz binayı güçlendirdik" dedi.

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İstanbul Maltepe'de bu sabah 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise yaralı kurtarıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi. Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası

3 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ SÜRÜYOR

Binanın enkazı altında kaldığı belirlenen 3 kişi içinse arama çalışmaları sürüyor. Binanın yükünü azaltmak için kontrollü olarak binanın üst kısmında yıkıma başlandı.

Çöken binanın alt katının eskiden fırın olarak hizmet verdiği öğrenildi..

Öte yandan binada kolon kesme iddiaları dile getirilirken, alt kattaki atölyenin sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Kolon kesme iddialarını reddeden şahıs, "Biz güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası

Harabe şekildeki atölyeye tadilat yapılırken, dükkanın öncesi - sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepede çöken binadaki atölye sahibinin ifadesi! Görüntüler ortaya çıktı: Dikkat çeken kolon kesme iddiası

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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