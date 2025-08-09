Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti

- Güncelleme:
Antalya'da aralarında husumet bulunan gençler arasında telefonda başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada başına iki kurşun isabet eden genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alan girişinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emir Batuhan Çelik (25) ile H. T. (29) telefonda tartıştı. 

Antalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti - 1. Resim

TABANCAYLA ATEŞ EDİP KAÇMIŞ

Taraflar ormanlık alan girişinde buluşurken, tartışma kavgaya dönüştü. H. T., Emir Batuhan Çelik ve yanında gelen arkadaşı Halil İ. A.'ya (25) tabancayla ateş edip olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Antalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti - 2. Resim

EMİR BATUHAN ÇELİK KURTARILAMADI

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından 2 kurşunla vurulan Emir Batuhan Çelik ve karın bölgesinden yaralanan Halil İ. A.'yı ambulansla Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Burada Emir Batuhan Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Antalya’da cinayet! Telefonda başlayan husumet ormanda kanlı bitti - 3. Resim

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaçan şüpheli H. T. ise, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

