Sinem'in ölümü adım adım böyle gelmiş! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Sinem Topaloğlu, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz gecesi boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somun tarafından vahşice öldürüldü. Genç kadının ölümü Türkiye'nin gündemine otururken, Topaloğlu'nun avukatı Ozan Karagöz, cinayete giden süreci bir raporla kamuoyuna açıkladı.

ŞİKAYETLER CİDDİYE ALINMADI

Avukat Karagöz’ün aktardığına göre; evlilik öncesi iki kez lösemi tedavisi görerek sağlığına kavuşan Sinem Topaloğlu, evlilik sonrası sistematik şiddet ve kötü muameleye maruz kaldı. Denizcilik sektöründe çalışarak geçimini sağlayan Sinem’in her gemi dönüşünde eşi Ali Eren Somun ile yaşadığı ağır tartışmalar, hakaretler ve tehditler evliliği çıkmaza sürükledi.

Bu süreçte Ali Eren’in sadece Sinem’e değil, anneannesi ve dedesine karşı da saldırılarda bulunduğu belirtilen raporda, emniyet makamlarınca şiddet ve tehdit şikâyetlerinin ciddiye alınmadığı vurgulandı.

KENDİNİ İNANDIRAMADI

Bir olayda evde yaşanan tartışmanın şiddete dönüşmesi üzerine Sinem, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak rapora göre, genç kadının anlattıkları memurlar tarafından tam olarak kayda geçirilmedi ve ifadesi sırasında yaşadıklarını inandırmakta zorlandı.

Mahkeme, Sinem’in koruma talebine rağmen yalnızca uzaklaştırma kararı verdi. Avukat Karagöz'ün raporuna göre, bu kararın tebliği sonrasında Ali Eren’in tehditleri ve baskısı daha da arttı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ

Sinem Topaloğlu'nun defalarca ölüm tehdidi aldığını ve evde olmadığı bir gece Ali Eren’in balkon camından girerek konuta girdiğini raporunda yer veren avukat Karagöz, bunun üzerine elektronik kelepçe talebinde bulunduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru yaptıklarını anlattı.

Karagöz, karar çıkana kadar geçici önlem olarak Sinem’in evinin yakınında bekçi görevlendirildiğini cinayetin işlendiği gece saat 22.45’teki cinayet anında da bu bekçinin silahla yaralandığı ifade edildi.

Avukat Ozan Karagöz'ün raporunda, Sinem Topaloğlu’nun defalarca yardım istemesine rağmen koruma tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve alınmayan önlemlerin genç kadının ölümüne zemin hazırladığı vurgulandı.