Antalya&#039;da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti
Antalya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, tartıştığı çalışanı Elif Kılıç ve arkadaşı Hasan Fırat'ı öldürdükten sonra aracında intihar etti.

Dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede korkunç bir olay yaşandı. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54) kendisine ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç (32) ve arkadaşı Hasan Fırat (30) ile bir araya geldi.

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 1. Resim

Sohbet esnasında Kerim Üre ve Hasan Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahına sarılan Kerim Üre, Hasan Fırat ve Elif Kılıç'ı ağır yaraladı.

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 2. Resim

ARACINDA İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kerim Üre aracı ile bölgeden uzaklaştı. Habipler Mahallesi'nde aracını durduran Üre, araç içerisinde silahı ile intihar etti.

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 3. Resim

KILIÇ VE FIRAT KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovana rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

