Serada katliam! 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı

Finike ilçesine bağlı Saklısu Mahallesi'nde öğle saatlerinde edinilen bilgiye göre, A.T. husumet iddiasıyla serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'ye, tüfekle ateş edip olay yerinden kaçtı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.