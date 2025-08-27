Arabasını park etmeye çalışırken 5 aracı pert etti
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu. Önce önündeki araca, ardından geri manevra sırasında arkasındaki araca çarpan sürücünün otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Funda H., 09 ANG 458 plakalı otomobilini park etmek isterken önündeki otomobile çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi.
6 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.
