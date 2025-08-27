Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arabasını park etmeye çalışırken 5 aracı pert etti

Arabasını park etmeye çalışırken 5 aracı pert etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Arabasını park etmeye çalışırken 5 aracı pert etti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kadın sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu. Önce önündeki araca, ardından geri manevra sırasında arkasındaki araca çarpan sürücünün otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken park halindeki 5 otomobilde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Funda H., 09 ANG 458 plakalı otomobilini park etmek isterken önündeki otomobile çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi.

6 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
