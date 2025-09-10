Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu

Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 23 yaşındaki genç, arkadaşlarını arayıp yardım isteyerek konum attı. Genç adam arkadaşları tarafından araçta başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Manavgat'ta Oymapınar Barajı'ndan Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne giden yol üzerinde 23 yaşındaki Ferhat C. sabah saatlerinde bir arkadaşını arayarak kötü olduğunu söyleyip konum attı. Olay yerine gelen iki arkadaşı, genç adamı kiraladığı lüks bir araç içerisinde başından vurulmuş halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILSA DA HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, Ferhat C.'yi kendi araçlarına alarak Manavgat yönüne doğru yola çıktı. Oymapınar Mahallesi'ne geldiklerinde karşılarından gelen ambulansa teslim edilen genç, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

1 HAFTADIR KAHRAMANMARAŞ'TAYMIŞ

Hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, genci hastaneye getiren arkadaşları, "Yaklaşık bir haftadır Kahramanmaraş'taydı, bugün Manavgat'a döneceğini söylemişti. Böyle bir şey yapmasına akıl sır erdiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

Ferhat C.'nin cenazesi, jandarma olay yeri incelemesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? 2025 Türkiye Milli maç takvimiYıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdi - 3. SayfaYıllarca hapis yattı, uslanmadı!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü de can verdi - 3. SayfaFeci kazada 2 sürücü de can verdiEn küçüğü 14 yaşında... Genç kızlar arasında bıçaklı kavga! Hastanelik olanlar var - 3. SayfaGenç kızlar arasında bıçaklı kavga!El yapımı bombalarla Kocaeli'nin kabusu oldular! İşin içinden Ercan Yılmaz çetesi çıktı - 3. SayfaEl yapımı bombalarla Kocaeli'nin kabusu oldular! İMuş'ta silahlı çatışma! HDP'nin eski İlçe Başkanı Derar Koca'nın öldürüldüğü anlar kamerada - 3. SayfaEski İlçe Başkanı'nın öldürüldüğü anlar kamerada!Ankara'da dehşet! Eşini öldürüp intihar etti - 3. SayfaAnkara'da dehşet! Eşini öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...