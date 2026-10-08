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Artvin'de tır parkında heyelan: 1 kişi can verdi

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Artvin'de tır parkında heyelan: 1 kişi can verdi
Başlık ResmiArtvin'de tır parkında heyelan: 1 kişi can verdi

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, tır parkına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sırasında tırın yanında bulunan sürücü Kasım T. (45), kayanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kasım T'nin cenazesi, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır parkındaki bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Hopa
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