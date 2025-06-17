Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2025 07:58 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 08:08 - Güncelleme:

Sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni olan Kemalettin Gülen isimli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "yahya_kema5566" rumuzlu kullanıcı hesabından sosyal medya üzerinden hakaret eden ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni olduğu öğrenilen Kemalettin Gülen isimli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen Şahsın, Terör Suçları Savcılığından TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret) ve 5816 sayılı kanun maddesi (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca açıklamada "Arama, el koyma ve inceleme talebinde bulunulması şeklinde talimat alınmış olup, gerekli çalışmalara başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci