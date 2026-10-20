Av tüfeğiyle saldırdı! Baba oğul oracıkta can verdi
Manisa'da av tüfeğiyle düzenlenen silahlı saldırıda Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Balıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayda, İ.B. isimli şüphelinin baba ve oğluna av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Saldırıda ağır yaralanan Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25), olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olay mahallede üzüntüye neden olurken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.
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