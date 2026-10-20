19 yaşındaki Damla Barış, hayatını değiştiren gerçeği öğrendikten sonra biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle büyük acılar yaşayan genç kızın arayışı sonuç verdi. Yapılan araştırmaların ardından öz babasının Ramazan Kayalı olduğu ortaya çıktı. 19 yıllık ayrılık, canlı yayında gerçekleşen duygusal buluşmayla sona erdi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Damla Barış’ın hikayesi, yaşadığı kayıplar ve öğrendiği aile sırrıyla dikkat çekti. Annesinin birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğünü, babası olarak bildiği Muharrem Barış’ın da cinayete kurban gittiğini anlatan Damla, geçmişine ilişkin bilinmeyenleri anneannesinden öğrendi.

Müge Anlı’daki Damla Barış’ın hayatını değiştiren sır! 19 yıl sonra babasıyla yayında buluştu

GERÇEK BABASINI BULMAK İÇİN GELDİ

Anneannesinin açıklamalarıyla biyolojik babasının Muharrem Barış olmadığını öğrenen genç kız, kendisini dünyaya getiren kişiye ulaşmak istedi. Bunun üzerine Müge Anlı’nın programına katılarak babasını bulabilmek için yardım çağrısında bulundu.

Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Damla’nın biyolojik babasının Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirlendi. Yayın sırasında gelen bir ihbar da baba-kızın birbirine ulaşmasının önünü açtı.

Müge Anlı’daki Damla Barış’ın hayatını değiştiren sır! 19 yıl sonra babasıyla yayında buluştu

BEŞ KARDEŞİ VARMIŞ

Biyolojik babasıyla ilk kez telefon üzerinden konuşan Damla, yalnızca öz babasını bulmakla kalmadı, aynı zamanda beş kardeşinin daha olduğunu öğrendi. Yıllardır merak ettiği babasının sesini duymanın şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşayan genç kız, duygularını ifade etmekte zorlandı.

Müge Anlı’daki Damla Barış’ın hayatını değiştiren sır! 19 yıl sonra babasıyla yayında buluştu

“NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM”

Yıllar sonra biyolojik babasıyla iletişim kuran Damla Barış, yaşadığı duygusal anlarda ne söyleyeceğini bilemediğini belirterek, “Öz babamı buldum ama ne diyeceğimi tam bilemiyorum” dedi.

Müge Anlı’daki Damla Barış’ın hayatını değiştiren sır! 19 yıl sonra babasıyla yayında buluştu

19 YILLIK HASRET CANLI YAYINDA BİTTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 20 Ekim 2026 tarihli yayınında beklenen kavuşma gerçekleşti. Stüdyoya gelen Ramazan Kayalı, yıllar sonra karşılaştığı kızına sarıldı. Müge Anlı da Damla’nın babasının kendisini görmek için geldiğini duyurarak baba-kızın buluşmasına eşlik etti.

Ramazan Kayalı, Damla’nın annesinin ölümünün ardından anneannesinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve kızına sahip çıkmasını istediğini anlattı. İki kez görüşmek için girişimde bulunduğunu ancak buluşamadıklarını belirten Kayalı, kızına ulaşmak için çabaladığını söyledi.

Müge Anlı’daki Damla Barış’ın hayatını değiştiren sır! 19 yıl sonra babasıyla yayında buluştu

Yaşadığı acıların ardından biyolojik babasına kavuşan Damla Barış için bu buluşma, 19 yıllık ayrılığın ardından hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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