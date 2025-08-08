AYM'den felç kalan hasta için ihlal kararı! "Tazminat faizi, olay anından işletilmeli"

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Ferihan Beyoğlu, 2005 yılında geçirdiği cerrahi operasyonun ardından felç kaldı. Başvurucu, maddi ve manevi zararların karşılanması için dava açtı.

Beyoğlu, 150 bin TL kazanç kaybı, 150 bin TL bakım gideri, 40 bin TL bez ve eldiven gideri olmak üzere toplam 340 bin maddi ve 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, 340 bin TL’lik maddi tazminat ile 70 bin TL manevi tazminata hükmetti. Beyoğlu, karara itiraz ederek manevi tazminatının artırılmasını talep etti.

Talebi kabul eden Danıştay, tazminat miktarının dilekçenin idareye tebliğ edildiği tarihten itibaren faize hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Beyoğlu, tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle ödenmesini AYM’nin gündemine taşıdı. Tazminatın faizinin somut olayda yaklaşık 9 yıl sonra başlayarak hesaplanmasının değer kaybına uğranmasına sebep olduğunu belirten Yüksek Mahkeme, tazminatta faizin olay anı değil, olaydan 9 yıl sonra işletilmesini hak ihlali saydı.