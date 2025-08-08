Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Emniyet mensubuna uzaklaştırma! Sancaktepe'deki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı

Emniyet mensubuna uzaklaştırma! Sancaktepe'deki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, Sancaktepe'de emniyet ekiplerinin alkollü kişiye müdahalesi sırasında yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığını ve bir personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, Sancaktepe'de emniyet ekiplerinin alkollü kişiye müdahalesi sırasında yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığını ve bir personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında Meclis Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda alkollü bir kişinin küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alındığı belirtildi.

Emniyet mensubuna uzaklaştırma! Sancaktepe'deki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı - 1. Resim

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER SONRASI UZAKLAŞTIRMA

İhbar üzerine emniyet ekiplerinin şahsı kontrol altına almak için olay yerine gittiği ancak müdahale sırasında, sosyal medyaya da yansıyan, istenmeyen görüntülerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

