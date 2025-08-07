İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun ardından kuzey kıyılarda denizde tehlikeli görüntüler oluştu.

2 LİMAN DEV DALGALAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Özellikle Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy sahillerinde fırtına ile birlikte denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.

Metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurduğu ve limanı dövdüğü görüldü.