İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü
Aşırı hava sıcaklıklarının etkili olduğu İstanbul'u, dün akşam saatlerinde fırtına vurdu. 2 sahilde metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurdu, limanı adeta dövdü.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun ardından kuzey kıyılarda denizde tehlikeli görüntüler oluştu.
2 LİMAN DEV DALGALAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
Özellikle Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy sahillerinde fırtına ile birlikte denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.
Metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurduğu ve limanı dövdüğü görüldü.
