Haberler > Yaşam > İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü

İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aşırı hava sıcaklıklarının etkili olduğu İstanbul'u, dün akşam saatlerinde fırtına vurdu. 2 sahilde metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurdu, limanı adeta dövdü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurun ardından kuzey kıyılarda denizde tehlikeli görüntüler oluştu.

İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü - 1. Resim

2 LİMAN DEV DALGALAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Özellikle Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun ve Yeniköy sahillerinde fırtına ile birlikte denizde dalga boyunun yükseldiği görüldü.

Metrelerce yükselen dalgalar, zaman zaman dalgakıranları aşıp limana vurduğu ve limanı dövdüğü görüldü.

İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

