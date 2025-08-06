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AKOM gün ve saat verdi! İstanbul'a sağanak yağış ve fırtına geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AKOM gün ve saat verdi! İstanbul&#039;a sağanak yağış ve fırtına geliyor
İstanbul, Fırtına, Sağanak Yağış, Hava Durumu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AKOM, İstanbul için akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Cuma gününe kadar sürecek olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'un bugün itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmini raporu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

AKŞAM KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ BEKLENİYOR

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

AKOM gün ve saat verdi! İstanbul'a sağanak yağış ve fırtına geliyor - 1. Resim

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle vatandaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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