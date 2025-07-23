Buldukları her gölgeye sığındılar! En sıcak gün olacak, AKOM'dan bir uyarı daha geldi

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Öte yandan AKOM uyarı yayınladı, sıcaklıkların bazı bölgelerde ise 40°C’nin üzerine çıkmasıyla birlikte haftanın en sıcak günü yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz Çarşamba günü birçok kentte hava sıcaklığının rekor kıracağını açıklayıp vatandaşlara mecbur olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

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İzmir’de de hava sıcaklığının 40 dereceyi bularak mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı.

Sıcak havada ise İzmir'in en işlek yeri olan Kordon boyu ve Gündoğdu Meydan’ın ise büyük oranda boş kaldığı görüldü. Dışarıya çıkan vatandaşların ise bunaltan sıcak havadan dolayı ağaç gölgelerinde serinlediği dikkatleri çekerken, bazı vatandaşların bölgedeki kuşların aç kalmaması için beslemeye geldiği görüldü.

Termometrelerin 42 derece gösterdiği Aydın'da bunaltıcı bir hava hakim oldu.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklamada, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağı kaydedildi.

Sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 40 derecenin üzerine çıkmasıyla haftanın en sıcak gününün yaşanacağına değinilen açıklamada, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, poyrazın gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de havadaki bağıl nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına yol açacağı, bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

AKOM, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.