İstanbul'da hava strateji değiştirdi! Tehlikeli saatler başladı, o da devreye giriyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Türkiye'yi adeta kavuruyor. Kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği günlerde termometreler bazı kentlerde 50 dereceye kadar dayandı. Sıcaklıkların bugün ve yarın daha da artacağı ifade edilirken, İstanbul için kritik uyarılar da peş peşe sıralandı. Tehlikeli saatler başladı,

Türkiye, yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Dün, termometreler bazı kentlerde 40 dereceyi aşarken, bugün ise sıcaklıkların daha da yüksek olacağı ifade edildi. Meteoroloji son dakika uyarılarını peş peşe sıraladı, bazı kentlerde yağmur molası var. İstanbul'da ise kritik saatler başladı. Hem Afrika hem de Basra sıcaklarıyla bir arada boğuşan milyonlarca vatandaş için 'sokağa çıkmayın' uyarısı geldi. İşte il il, bölge bölge pazar gününe kadar Türkiye'yi bekleyen sıcaklıklar ve hava durumu tahminleri...

BAZI KENTLERDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AFRİKA VE BASRA SICAKLARI BİR ARADA

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, Balkanlardan gelen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak Basra sıcak hava dalgasının da yurda giriş yaptığı ifade edildi.

Bugün İstanbul'da gölgede sıcaklıkların yer yer 42 derecelerde olacağı belirtilen paylaşımda, "Kentte çarşamba akşamı bile sıcaklıklar 30 derecelerde seyredecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. İstanbullular çok tehlikeli 48 saat bizi bekliyor..." dendi.

İSTANBUL'DA HAVA STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

"İstanbul'da hava yarın akşamdan itibaren strateji değişecek" denilen bir paylaşımda ise, "Karadeniz'den şehrin üzerine nem pompalanacak. Şu ana kadarki kısmı nemsiz geçirdik. Yarın geceden itibaren nem devreye girecek. En kötüsü bizce şu nem mevzusu..." ifadeleri yer aldı.

TERMOMETRELER 5 KENTTE 40'I AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritaları...

23 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

24 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

25 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

26 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahmin haritası