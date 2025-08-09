Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyan inanamadı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda takibe alınan şüpheli F.Y.'nin (28) Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

F.Y.'nin bavulunda yapılan armada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap bulundu. Emniyete götürülen şüpheli F.Y. ifadesinde "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.