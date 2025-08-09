Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyan inanamadı

Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyan inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Uyuşturucu, Gezi, Narkotik, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da F.Y. isimli şahsın bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" demesi hayrete düşürdü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda takibe alınan şüpheli F.Y.'nin (28) Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

F.Y.'nin bavulunda yapılan armada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap bulundu. Emniyete götürülen şüpheli F.Y. ifadesinde "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savundu.

Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyan inanamadı - 1. Resim

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okan Buruk açıkladı: Osimhen'in ne zaman oynayacağı belli olduDünyada ilk! İnsansı robot mağazası Çin'de açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Otoyolu'nda birçok araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnadolu Otoyolu'nda araçlar birbirine girdi! Yaralılar varİstanbul'da dehşet anları! Köprüden denize düştü, her yerde aranıyor - 3. SayfaKöprüden denize düştü, her yerde aranıyorTeslime Hanedan'ın sır ölümünde yeni detaylar! Meğer erkek arkadaşı 6 ay önce... - 3. SayfaTeslime'nin sır ölümünde yeni detaylarGece saatlerinde korkutan yangın! Göz gözü görmedi - 3. SayfaGece saatlerinde korkutan yangın! Göz gözü görmediBursa'da suç örgütüne operasyon: 60 yaşındaki "Hanım Ağa" yakalandı!  - 3. SayfaHanım Ağa Çetesi lideri sokakta yürürken yakalandıYıkım çalışması sırasında bina çöktü! Göçük altında kalan işçiden acı haber - 3. SayfaYıkım çalışması sırasında bina çöktü! 1 işçiden acı haber
Sonraki Haber Yükleniyor...