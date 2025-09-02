Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta bankada hareketli dakikalar: Güvenlik görevlisi 2 kişiyi vurdu!

Beşiktaş'ta bankada hareketli dakikalar: Güvenlik görevlisi 2 kişiyi vurdu!

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Beşiktaş'ta özel bir bankanın güvenlik görevlisinin elindeki silah nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla ateş aldı. İki kişi hafif yaralanırken, yaralılar şikayetçi olmadı.

Beşiktaş Levent ilçesinde dün akşam saatlerinde bir iş merkezindeki özel banka şubesinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi esnasında yanlışlıkla ateş aldı.

Silahın ateş alması sonucunda diğer iki güvenlik görevlisi B.B. (24) kolundan, M.E.E. (27) ise ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta bankada hareketli dakikalar: Güvenlik görevlisi 2 kişiyi vurdu! - 1. Resim

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralı güvenlik görevlileri ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta bankada hareketli dakikalar: Güvenlik görevlisi 2 kişiyi vurdu! - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde bir adet kovan bulunurken, yaralıların Y.Ö.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Y.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

