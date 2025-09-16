Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bingöl'de kaybolmuştu! Zihinsel engelli genç o şehirde bulundu

Bingöl&#039;de kaybolmuştu! Zihinsel engelli genç o şehirde bulundu
Bingöl’de 12 Eylül tarihinde kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli G.K., günler sonra Mardin'de bulundu.

Bingöl’de 25 yaşındaki zihinsel engelli G.K., 12 Eylül tarihinde kayboldu. Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği’ne yapılan kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, yoğun saha çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda genç kadın, 15 Eylül 2025 tarihinde Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulundu.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evladımız, emniyetimizin ısrarlı ve özverili saha çalışmalarıyla sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. İşlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecek, adli süreç ise devam etmektedir. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

