Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bingöl&#039;de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Deprem, Bingöl, AFAD, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM YOK

Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

