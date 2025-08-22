Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:30’da merkez üssü Bingöl’ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZ DURUM YOK
Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
