Haberler > 3. Sayfa > Bodrum'da hesap kavgasında silahlar ateşlendi: Kafeyi kurşun yağmuruna tuttular

Bodrum'da hesap kavgasında silahlar ateşlendi: Kafeyi kurşun yağmuruna tuttular

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kafeden hesap ödemeden ayrıldıkları iddia edilen şahıslar, çıkan kavgada kafeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, işletmenin cam ve duvarlarına iki mermi isabet etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Barış Meydanı’nda bulunan Denizciler Derneği kafesine gelen B.İ., S.C.K. ve E.K. iddiaya göre hesabı ödemeden mekândan ayrıldı. Kısa süre sonra yeniden işletmenin önünden geçen şahıslar, çalışanlarla tartışmaya girdi.

Yaşanan arbede sırasında S.C.K., belinden çıkardığı tabancayla kafeye doğru peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan işletmede can kaybı yaşanmazken, cam ve duvarlara iki mermi isabet etti. Kafede oturan vatandaşlar ise can havli ile kaçtı.

YAKALANDILAR

Kaçmaya çalışan şüpheliler S.C.K. ile G.İ. ve B.İ., polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7,65 mm kovan ve 2 dolu fişek bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

