Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk!
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden 29'unun çocuk olduğu bildirildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.
56 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 29'u çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
