Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk!

Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden 29'unun çocuk olduğu bildirildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

56 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 29'u çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa’dan İsrail'e şok! Liman işçileri silah sevkiyatını engellendi...Yemen balistik füze saldırısı gerçekleştirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldı - 3. SayfaAkılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldıKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 kişi yaralandı - 3. SayfaKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı!3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL! - 3. SayfaGünlük kazançları 24 milyon TL!Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü! - 3. SayfaKöylüler çaresiz, gözlerine uyku girmiyorKYK yurdundaki skandal hakkında Bakan konuştu: Bunun hesabı sorulacak! - 3. SayfaSöz veriyorum, bunun hesabı sorulacak"3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - 3. Sayfa3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...