Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da 39 düzensiz göçmen yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu: 3 yaralı - 3. SayfaKorkunç kaza! Havalanan araç dehşet saçtıMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar varFacia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi - 3. SayfaAmonyum Nitrat yüklü tanker devrildiOlay yeri Adana: Tek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada - 3. SayfaTek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdülerAnkara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 3. SayfaHer şeyi torununun önünde yaptı!Sakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı - 3. SayfaSakarya'da baldız dehşeti! Eniştesini gözünü kırpmadan bıçakladı
Sonraki Haber Yükleniyor...