Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler, 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
