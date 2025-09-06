Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de düzensiz göçmen operasyonu: 103 kişi yakalandı
Düzensiz Göçmen, Yakalama, Göçmen Kaçakçısı, İzmir, Seferihisar, Dikili, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 102 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilen lastik bot durduruldu. Ekiplerce, bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, durdurdukları botta 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında da lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bottan 3'ü çocuk 41 düzensiz göçmen çıkarıldı.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan Çeşme ilçesinde kara üzerinde yürütülen operasyonda, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kolluk Destek timleri tarafından 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Polis Memuru Mustafa Karapınar şehit oldu! Babası da şehit düşmüştüTrump’tan Venezuela’ya gözdağı: “Uçakları düşürürüz!”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaDüzce'de pat pat uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı varKontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı - 3. SayfaKontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı!İstanbul'da acı olay: Kayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu! - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulunduAdana'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaAdana'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar varEdirne'de bir garip olay: Omuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi! - 3. SayfaOmuz atma tartışmasıyla başladı, iki aile birbirine girdi!Adıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk - 3. SayfaAdıyaman'da feci kaza: Yaralıların yarısından fazlası çocuk
Sonraki Haber Yükleniyor...