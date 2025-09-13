Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 27 suçtan arandığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alaburun açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

27 SUÇTAN ARANAN ZANLI TUTUKLANDI

Can salından birinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve 27 suçtan arandığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

