Haberler > 3. Sayfa > İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’in Çeşme ve Seferihisar açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri lastik botlardaki düzensiz göçmenleri yakaladı ve kurtardı. Çeşme’de iki bottaki toplam 75 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 38 kişi kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı, 38 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

75 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca ilçe açıklarında durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen de yakalandı.

38 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi. Ekipler, lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



