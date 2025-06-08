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Haberler > 3. Sayfa > Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı...

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şehit polis Yiğit Can Yiğit'in eşi İlknur Yiğit, onunla birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip kucağında fotoğrafı ile çekim yaptı. Yiğit'in sosyal medya hesabında paylaştığı o kareler yürekleri dağladı.

Tunceli'de özel harekat polisi olarak görev yapan Yiğit Can Yiğit 13 Kasım 2024 yılında atış eğitim alanında meydana gelen kazada hayatını kaybederek şehit oldu.

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı... - 1. Resim

Geride gözü yaşlı eşi İlknur Yiğit'i bıraktı. Acılı kadın eşinden ayrı geçirdiği ilk kurban bayramında duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı... - 2. Resim

Yiğit önce eşiyle birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip aynı yerde bu kez eşinin fotoğrafını kucağına alıp çekim yaptı.

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı... - 3. Resim

"SEN HEP HUZURLA KAL SEVGİLİM"

Ardından ise "Geçen yıl birlikte evimizde kurbanımızı keserken bu yıl ne birlikteyiz ne de evimizde. Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın. Nerelerde olduğunu göremediğim o yerlerde ilk Kurban Bayramın mübarek olsun" bu duygu dolu mesajı paylaştı.

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı... - 4. Resim

Şehit eşinin mesajı görenleri ağlattı. 

Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı... - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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