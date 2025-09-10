Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu ilk değilmiş! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

Bu ilk değilmiş! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de soyadı öğrenilemeyen Ali isimli şahıs, sokak ortasında eşini dakikalarca bayıltana kadar dövdü. İzleyenlerin yüreğini sızlatan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, saldırgan kocanın gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından şiddet gören kadının komşularından biri daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu öne sürdü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin önünde soyadı öğrenilemeyen Ali isimli şahıs, sokakta karısına şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde sokakta olan karısına evden koşarak yaklaşan şahsın, eşini saçlarından tutarak yere oturttuğu, yüzüne defalarca vurduğu görüntülere yansıdı.

Kadının çığlıkları arasında dakikalarca eşine şiddet uygulayan şahsın hiçbir şey olmamış gibi evine yöneldiği görülürken, kadının aldığı darbelerle yarı baygın şekilde yerde yattığı anlar yürekleri sızlattı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahıs, olayın yaşandığı ikamette gözaltına alındı. Yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu, sonradan Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

Bu ilk değilmiş! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü - 1. Resim

"GEÇENLERDE PARKE TAŞIYLA BİLE SIRTINA VURUYORDU"

Şiddet gören kadının komşularından biri, daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu öne sürdü. Parke taşıyla komşusunun dövülme anına ve bugünkü olaya da bizzat şahit olduğunu belirten komşu şunları söyledi:

"Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı.

"YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI"

Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

