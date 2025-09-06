Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale 

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde geçtiğimiz günlerde tabelalara saygısızca bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini tabelalardan kazıyıp silmeye çalıştı.

VALİ TALİMAT VERDİ Bu konu hakkında bilgi sahibi olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, onarım çalışmaları yapılması için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi. Vali Aksoy’un emriyle, Millet Bahçesi’ndeki o tabelalar bugün onarıldı. BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLAYACAKÖte yandan, kent halkı tarafından yoğun şekilde kullanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Dedekorkut Parkı’nda Eskişehir Valiliği tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede, Dedekorkut Parkı ve Millet Bahçesi Çevre Düzenlemesi İşi için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldığı belirtildi. İhaleyi alan firma ile sözleşme aşamasına geçildiğini, sözleşme imzalanmasına müteakip yer teslimi yapılarak işe başlanacağını ifade eden yetkililer, 15-20 gün içerisinde çalışmaların başlayacağı bilgisini paylaştı.