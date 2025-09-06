Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir&#039;deki alçak saldırıya jet müdahale 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir, Tabela, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki tabelalardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştı. Durumu öğrenen Vali Hüseyin Aksoy'un talimatıyla harekete geçem ekipler, tabelaları değiştirdi. 

Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde geçtiğimiz günlerde tabelalara saygısızca bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini tabelalardan kazıyıp silmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale  - 1. ResimVALİ TALİMAT VERDİ Bu konu hakkında bilgi sahibi olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, onarım çalışmaları yapılması için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi. Vali Aksoy’un emriyle, Millet Bahçesi’ndeki o tabelalar bugün onarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar! Eskişehir'deki alçak saldırıya jet müdahale  - 2. ResimBAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLAYACAKÖte yandan, kent halkı tarafından yoğun şekilde kullanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Dedekorkut Parkı’nda Eskişehir Valiliği tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede, Dedekorkut Parkı ve Millet Bahçesi Çevre Düzenlemesi İşi için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldığı belirtildi. İhaleyi alan firma ile sözleşme aşamasına geçildiğini, sözleşme imzalanmasına müteakip yer teslimi yapılarak işe başlanacağını ifade eden yetkililer, 15-20 gün içerisinde çalışmaların başlayacağı bilgisini paylaştı.

  
  
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Venezuela F-16’ları ABD gemisini kilitledi! Trump, Maduro’yu devirmek için düğmeye bastıKararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş "seçim" hamlesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldı - GündemMardin'de ormanlık alanda yangın! Alevler kısa sürede yayıldıBiri düşünce hepsi peşinden atladı! Van'da şoke eden olay: 334 koyun telef oldu - GündemVan'da şoke eden olay: 334 koyun telef olduKapadokya’da kaçak yapıya geçit yok - GündemKapadokya’da kaçak yapıya geçit yokAntalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı - GündemAntalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldıBodrum’da orman yangını! Ekiplerin hızlı müdahalesi sonuç verdi - GündemBodrum’da orman yangını! Korkulan olmadıMetrelerce yükseklikteki vince çıktı! Nedeni ekmek parası... - GündemMetrelerce yükseklikteki vince çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...