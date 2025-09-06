Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçlarına zam! Fiyat 2 katına çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artış yapıldı. İşte silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenecek yeni ücretler... 

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, söz konusu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi.

TAŞIMA İÇİN HARÇ TUTARI

Her yıl için resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçlarına zam! Fiyat 2 katına çıktı - 1. Resim

BULUNDURMA İÇİN HARÇ TUTARI 

Bu tutar, bulundurma vesikaları için 50 bin 565 lira, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için 1225 lira oldu. 

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

