Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde duman paniği! İtfaiye harekete geçti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde duman paniği! İtfaiye harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi&#039;nde duman paniği! İtfaiye harekete geçti
Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi, Yangın, Duman, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Odunpazarı’ndaki hizmet binasının bodrum katında duman paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanı kısa sürede tahliye etti. Belediyeden yapılan açıklamada, dumanın, rüzgârla yapraklarla dolmuş mazgala düşen yakıcı bir maddeden kaynaklandığı ve açık pencere aracılığıyla içeri girdiği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) binasının bodrum katında oluşan duman, ekiplerce tahliye edildi.

Kurumun Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi'ndeki binasının bodrum katına duman dolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde duman paniği! İtfaiye harekete geçti - 1. Resim

EBB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dumanın binanın önünde bulunan, rüzgarın etkisiyle yapraklarla dolmuş mazgala yakıcı bir maddenin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde duman paniği! İtfaiye harekete geçti - 2. Resim

Olayda herhangi bir yangının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
31 ülkeden Netanyahu'ya sert tepki! "Büyük İsrail" sözleri hukuka aykırıİstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı - GündemAtama kararları Resmi Gazete'de!5 yangın tam kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı'dan kritik açıklama - Gündem5 yangın tam kontrol altına alındı!Güney Marmara'da seferler yine iptal! Hava koşulları engel oldu - GündemGüney Marmara'da seferler yine iptal!CHP'li belediyede 8 tutuklama! Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması - GündemCHP'li belediyede 8 tutuklama!İstanbul'un kanını emen Daltonlar çetesine rekor ceza istemi! İddianame hazırlandı: Gençleri 'kamikaze dronu' gibi kullanmışlar - Gündemİstanbul'un kanını emen çeteye rekor ceza istemiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili eski vekil Ali Boğa için taziye mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili eski vekil Ali Boğa için taziye mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...