Eskişehir'in sembolünde içler acısı görüntü! Porsuk Çayı'nı görenler hayrete düşüyor
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda, vatandaşları hayrete düşüren bir manzara oluştu. Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı. Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.
Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda, görenleri hayrete düşüren bir manzara oluştu.
Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.
ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI
Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi. Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş