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Eskişehir'in sembolünde içler acısı görüntü! Porsuk Çayı'nı görenler hayrete düşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir, Porsuk Çayı, Çamur, Doğal Afet, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda, vatandaşları hayrete düşüren bir manzara oluştu. Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı. Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.

Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda, görenleri hayrete düşüren bir manzara oluştu.

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.

Eskişehir'in sembolünde içler acısı görüntü! Porsuk Çayı'nı görenler hayrete düşüyor - 1. Resim

ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI

Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi. Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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