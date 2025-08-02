Eskişehir'in sembolünde içler acısı görüntü! Porsuk Çayı'nı görenler hayrete düşüyor

Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nda, görenleri hayrete düşüren bir manzara oluştu.

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.

ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI

Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi. Porsuk Çayı’nın boş yatağı görenleri hayrete düşüren ilginç manzara dron ile görüntülendi.