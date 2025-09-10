Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı

Kendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da kendisine tepki gösteren kadın yerine araçtan inip başka bir kadını darbeden saldırgan ve yanındaki şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" dedi.

Ankara'da yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araç, vatandaşların tepkisini çekti.

Karşıya geçen kadınlardan biri araç sürücüsüne tepki gösterdi, sinirlenip aracından inen sürücü ise o kadın yerine yoldan geçen başka bir kadına acımasızca saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Ankara'da Strazburg Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç'nin bir araçtan inen 2 kişi tarafından darbedildiğini hatırlattı.

Kendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

2 KİŞİ DE YAKALANDI

Baba oğul oldukları tespit edilen A.A. ve B.C.A'nın yakalandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız."

Kendisine tepki gösteren kadın yerine başkasını dövmüştü! Kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

