Bursa sapığına meydana dayağı! Kadınlara sarkıntılık ediyordu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2025 09:30 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 09:42 - Güncelleme:

Bursa, Osmangazi, Şiddet, Polis, Haber

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalleliden meydan dayağı yedi. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. KALABALIK ETRAFINI SARDI Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor. İlgili Haber Konya'daki sapık doktorlara ters kelepçe! Tanınmamak için maske taktılar Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. İlgili Haber Sapık doktorlar görevden alındı! Rezil yazışmaları deşifre olmuştu...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş