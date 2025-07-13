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Bursa sapığına meydana dayağı! Kadınlara sarkıntılık ediyordu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa sapığına meydana dayağı! Kadınlara sarkıntılık ediyordu...
Bursa, Osmangazi, Şiddet, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, mahalleliden meydan dayağı yedi. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürülen şahıs, mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı.

KALABALIK ETRAFINI SARDI

Kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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