Bursa'da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı

Bursa'da bulunan palet fabrikası gece yarısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler geceyi aydınlatırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, palet fabrikasında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.