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Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç haber gece yarısı Bursa'dan geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı cip, bir otomobil ile çarpıştı. Kazada arabada bulunan 3 kişi hayatını kaybederken cip sürüsünün ise kaçmaya çalışırken çalılıklarda yakalandığı öğrenildi.

Kaza saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. (47) idaresindeki cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile yoldan çıkan cip zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 1. Resim

3'Ü DE KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlıkçılar ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş'un (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 2. Resim

CANSIZ BEDENLERİ 1 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Hurdaya dönen araçta sıkışan cansız bedenler ise 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarılabildi. 

Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 3. Resim

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇALILARIN ARASINDAN ÇIKTI!

Öte yandan ekipler kazaya sebep olan sürücüyü aracında bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından olay yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu.

Bursa'da feci kaza! 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü çalıların arasında bulundu - 4. Resim

Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.’nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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