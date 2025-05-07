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Feci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Feci kazada bir araç sulama kanalına düştü.

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammet B. idaresindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki 36 AAT 399 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Feci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ARAÇ KANALA DÜŞTÜ 

Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin kullandığı araç sulama kanalına düştü.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

Feci kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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