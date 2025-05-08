Kars'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta iki hafif ticari aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muhammet B. idaresindeki hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muhammet B'nin kullandığı araç sulama kanalına düştü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kibar A, Sercan B. ve Ecevit T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile Kars'taki hastanelere sevk edildi. Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.