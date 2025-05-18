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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı! İçindeki 3 kişi kıyıya çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çanakkale Boğazı&#039;nda sürüklenen tekne kurtarıldı! İçindeki 3 kişi kıyıya çıkarıldı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Teknede bulunan 3 kişi emniyetle kıyıya götürüldü.

Boğaz'da seyir halinde olan 10 metrelik teknede Çanakkale önlerinde makine arızası meydana geldi.

3 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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