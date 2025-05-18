Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı! İçindeki 3 kişi kıyıya çıkarıldı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Teknede bulunan 3 kişi emniyetle kıyıya götürüldü.
Boğaz'da seyir halinde olan 10 metrelik teknede Çanakkale önlerinde makine arızası meydana geldi.
3 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu sevk edildi. İçinde 3 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş