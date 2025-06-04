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Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale&#039;de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de bir sitenin 3’üncü katında yangın çıktı. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 kişinin hastanelik olduğu öğrenilirken, bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Yangın saat 07.00 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Medi Garden 4 sitesi C Blok’ta meydana geldi.

Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi - 1. Resim

Sitenin 3’üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın 4’üncü, 5’inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi - 2. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Kimi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, kimi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi - 3. Resim

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenerek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında dışarıda bekleyen site sakinlerinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri bu vatandaşlara müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi - 4. Resim

Öte yandan, pencere ve korkuluklarda bekleyen kişilerin görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı.

Çanakkale'de can pazarı! Sitede yangın çıktı, insanlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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