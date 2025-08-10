Çanakkale'nin ardından İzmir'de alevler yükseldi! Urla'da orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de 8 Ağustos'ta başlayan ve dün güçlükle kontrol altına alınan orman yangınının ardından İzmir'de alevler yükseldi. Urla'da tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

URLA'DA ALEVLER YİNE YÜKSELDİ

Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.