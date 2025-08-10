Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çanakkale'nin ardından İzmir'de alevler yükseldi! Urla'da orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin ardından İzmir'de alevler yükseldi! Urla'da orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;nin ardından İzmir&#039;de alevler yükseldi! Urla&#039;da orman yangınına müdahale ediliyor
Orman Yangını, İzmir, Urla, Alevler, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de 8 Ağustos'ta başlayan ve dün güçlükle kontrol altına alınan orman yangınının ardından İzmir'de alevler yükseldi. Urla'da tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

URLA'DA ALEVLER YİNE YÜKSELDİ

Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybettiYol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu - 3. SayfaSöke-Kuşadası Karayolu'nda yol bir anda çöktü!Türkiye onu 'çılgın' hız videolarıyla tanıdı... Deniz Servan Narin hayatını kaybetti - 3. SayfaDeniz Servan Narin hayatını kaybetti!Marmara'da korkunç kaza! Deniz otobüsü kayalıklara çarptı, yolcular tahliye edildi - 3. SayfaMarmara'da deniz otobüsü kayalıklara çarptı!Yangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var - 3. SayfaYangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtı - 3. Sayfa180 liralık kantar ücretine sinirlendi, dehşet saçtıElazığ'da feci kaza! Motosikletteki yolcu havada 3 takla attı - 3. SayfaMotosikletteki yolcu havada üç takla attı
Sonraki Haber Yükleniyor...