Yangına giderken kaza yaptı! 2'si itfaiyeci 3 yaralı var

İtfaiye erlerinin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Orman kahramanları alevlerle savaşırken çeşitli kazalarla da mücadele ediyor. Samsun'da yangına müdahaleye giden itfaiye erleri trafik kazasına karıştı.

İlgili Haber Ters dönen araçtan sağ kurtuldu! İlk yaptığı şey gönülleri fethetti

İTFAİYE ARACI KAVŞAKTA TİCARİ ARACA ÇARPTI

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın söndürmeye giden Şerif Akyol idaresindeki 55 APA 96 plakalı itfaiye aracı ile Yunus Emre Güveli yönetimindeki 55 BZ 453 plakalı ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı refüje çıktı. Kazada, itfaiye aracı sürücüsü Şerif Akyol ile itfaiye personeli Osman Uçarkuş ve hafif ticari aracın sürücüsü Yunus Emre Güveli yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.