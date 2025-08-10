Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Selası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu!

Selası okundu, öldü sanıldı ama o bakın nasıl hayata tutundu!

Sivas'ta yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Oğuzhan Yabancı, 37 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şiirlerle hayata tutundu. Öldüğü sanılan Yabancı, yazdığı şiirlerini kitap haline getirerek okurlarla buluştu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 1985 yılında dünyaya gelen 40 yaşındaki Oğuzhan Yabancı, 2007 yılında yaşadığı bir olay sonrası şiir yazmaya başladı.

2009 yılında evinin önünde trafik kazası geçiren Oğuzhan Yabancı için ilçede sela okundu. Arkadaşları ve ilçe sakinlerince öldüğü düşünülen Yabancı, 37 gün yoğun bakımda kaldı. Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Oğuzhan Yabancı, şiirleri ile hayata tutundu. Şiirlerini bir ajandada saklayan Yabancı, kitaba dönüştürmek istedi. 102 şiirini kitapta birleştiren Oğuzhan Yabancı, okurlarına sundu.

"GÜÇLÜ OLMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM"

Mücadele dolu hayat hikâyesine sahip olan Oğuzhan Yabancı, "2009 yılında bir trafik kazası geçirdikten sonra değişik bir hayata kendimi alıştırmak zorunda kaldım. Yılmadım, yenilmedim. Çok yalnız kaldım ama kendime dahi hiç belli etmedim. Güçlü olmam gerektiğini biliyordum. 2007 yılında bir şiirle başladıktan sonra sürekli yazmak istiyordum. Uykusuz kaldığım günler de oluyordu. Beni hayata bağlayan en büyük şey önce inancım sonra da şiirlerimdi. Mesela amcamlara gidiyordum ama aklım defterimde kalıyordu. Sivas'a gittiğimde aklım defterimde oluyordu. İlk kitabım okurlarımla buluştu. Beni hiç tanımadığım insanlar ağlayarak arıyor. İstanbul'a, Fransa'ya, Hollanda'ya dahi kitabım gitti" dedi.

Geçirdiği kaza sonrası ilçe sakinlerince öldüğü düşünülen ve selası okunan Yabancı, "Bir abla geldi, ‘Abi biz seni öldü biliyorduk' dedi. Kangal'da benim selam verildi, arkadaşım beyaz gömlek örtmüş öldü diye. Bütün bunlara rağmen bu kitap beni ayağa kaldırdı. Ruhen yürüyorum, özgürüm. Şiirler beni hayata döndürdü. Bu kitapla ilgili maddi hiçbir beklentim yok. Sadece ulaştırabildiğim kadar insana ulaştırmayı istiyorum. Kitapta da ‘kendini bulduğun şiir sana hediyem olsun' diyorum. Kendini bulan beni arıyor" diye konuştu.

