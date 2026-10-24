Çankırı'da feci kaza! Araba uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da mantar toplamak için köye giden aile dönüş yolunda kaza yaptı. Uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Recep Yazıcı (77) idaresindeki otomobil, Sarıkaya köy yolundan Bayramören ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

MANTAR TOPLAMAYA GİTMİŞLER

Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala