Çankırı'da yaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı

Güncelleme:
Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren yaşlı çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı çiftin hayatını kaybetmesi sonucu su kaynağının üzeri toprakla kapatıldı.

Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'un (75) yaşamını yitirmesinin ardından bölgede güvenlik önlemi alındı.

Su kaynağının üzeri toprakla kapatılarak bölgeye "Dikkat tehlikeli ve yasak" yazılı tabela yerleştirildi.

NE OLMUŞTU?

Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyündeki termal su kaynağı yakınında 23 Ağustos'ta 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmiş, yapılan incelemede, cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlenmişti.

