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Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Ereğli ilçesinde piknik alanında bulunan büyük bir çınar ağacının gövdesindeki çürümüş dalın kırılarak vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Kültür Parkı'nda meydana geldi. Hatay'dan tarım işçisi olarak çalışmak üzere Ereğli'ye geldikleri öğrenilen Vicdani Yıldız ve ailesi parktaki piknik alanında dinlenmek istedi. Burada bir şeyler atıştıran Yıldız ve ailesi oturduğu sırada çürümüş büyük bir dal kırılarak üzerlerine devrildi.

Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOLUK ÇOCUK HEPSİ HASTANELİK OLDU

Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı, üzerine ağacın devrildiği bir minibüs de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların girişine kapatıldı. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri de yaşanan olay sonrası parka gelerek tedbir alırken, ağacın dalları kesildi.

Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Yakınları yaralanan Vicdani Yıldız, ağacın altında oturdukları sırada bir anda üzerlerine büyük bir dalın devrildiğini, çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda yakının yaralandığını, aracının zarar gördüğünü söyledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Çınar ağacının dalı piknik yapan ailenin üstüne düştü! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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