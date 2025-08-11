Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Cinnet getiren anne iki bebeğini bıçakladı, ardından intihar etti! Aile faciasında 2 ölü

Cinnet getiren anne iki bebeğini bıçakladı, ardından intihar etti! Aile faciasında 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinnet getiren anne iki bebeğini bıçakladı, ardından intihar etti! Aile faciasında 2 ölü
İzmir, Dikili, Cinayet, İntihar, Anne, Bebek, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Dikili'de cinnet getiren bir anne iki bebeğinden birini öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı. Bebeklerini bıçaklayan anne ardından intihar ederek hayatına son verdi. Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürüyor.

İzmir’in Dikili ilçesinde, iddiaya göre ailevi sorunlar yaşayan bir kadın, iki kızını bıçakladı. 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından aynı bıçakla intihar eden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEBEKLERİNİ BIÇAKLADI SONRA DA İNTİHAR ETTİ 

Olay, dün akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı ve aile içi problemleri olduğu ileri sürülen Havin Gün (25), evinde cinnet getirerek kızları Avşin (2) ve Nevşin Gün’ü (3) bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ile çocukları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Dikili Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Avşin Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YARALI BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Ağır yaralı anne Havin Gün, sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederken, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 3 yaşındaki Nevşin Gün’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap!Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yangın! Sürücüler alevlere karşı seferber oldu - 3. SayfaBursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yangın!Tekirdağ'da güpegündüz soygun! Kasadaki parayı alıp kaçtı: O anlar kamerada - 3. SayfaTekirdağ'da güpegündüz soygun! Kasadaki parayı alıp kaçtı1 aydır kayıptı, cesedi tarlada gömülü bulundu! Kendi mezarını kazdırmışlar - 3. Sayfa1 aydır kayıptı, cesedi tarlada gömülü bulundu!Cilt beyazlatma kremi kabusa dönüştü! 4 kişi hastanelik oldu - 3. Sayfaİnternetten aldıkları krem kabusu yaşattı!Malatya'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 3. SayfaHafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıDerede boğulan 2 kardeş yan yana toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu - 3. SayfaDerede boğulan kardeşler yan yana toprağa verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...